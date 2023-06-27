Интересное 27 июня 2023, 16:52 Дизайнер Колесник: неровный боковой шов на джинсах визуально искривит ноги

Читать 360tv в

При выборе идеальных джинсов стоит обращать внимание на посадку и боковой шов. При неправильном пошиве штаны могут визуально искривить ноги, сообщила дизайнер Жанна Колесник в беседе с «Газетой.Ru».

По словам модного эксперта, mom jeans или трубы не должны обтягивать ноги, а модели с высокой талией — быть выше пупка. Иначе все это сделает образ более громоздким и массивным.

Реклама

Дизайнер также призвала не покупать тесную модель джинсов в надежде, что вещь со временем разносится, сообщил сайт kp.ru.