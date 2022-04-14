Дизайнер Коблов рассказал о неактуальных предметах интерьера

Стулья и кресла, сделанные из ротанга, отлично вписываются в дизайн загородного дома, однако в квартире они будут смотреться неуместно. Об этом сайту «Аргументы и факты» рассказал архитектор, дизайнер Евгений Коблов.

Если выбирать стулья для городской квартиры, то можно обратить внимание на элегантные модели с закругленной спинкой или обтекаемыми линиями. А при выборе кровати следует отдавать предпочтение тем, которые имеют низкое изголовье или фигурные конструкции.

Также, по словам дизайнера, для отделки жилого пространства лучше всего использовать однотонные обои, либо обои под покраску.

Галогенные точечные светильники теперь не актуальны. На их смену пришли LED-панели или софтбокс, заключил Коблов.