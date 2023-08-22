Интересное 22 августа 2023, 17:49 Дизайнер Керимова рассказала, какие принты будут оставаться в моде Дизайнер Керимова: леопардовое пальто следующей весной — настоящий «маст-хэв»

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Дизайнер Аника Керимова порекомендовала модницам присмотреться к вещам с леопардовым принтом. По словам эксперта, в следующем весеннем сезоне пальто в подобной расцветке станет настоящим хитом, передала «Вечерняя Москва».

Продолжит радовать глаз и цветочный принт. В наши дни он, как и 600 лет назад, по-прежнему украшает блейзеры, рубашки и платья, придавая им легкость и изящество.

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Горизонтальная полоска в одежде также никуда не исчезнет, поскольку с помощью этого принта можно визуально расширять и скрывать объемы. Особенно подойдет такая одежда людям с лишним весом.