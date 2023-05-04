Интересное 04 мая 2023, 16:16 Дизайнер Керимова назвала желтый, зеленый и оливковый самыми трендовыми оттенками летнего сезона

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Этим летом в тренде будут вещи оливкового, желтого, зеленого и оранжевого оттенков. Об этом сообщила дизайнер Аника Керимова, передала «Вечерняя Москва».

По словам эксперта, сочетания оливкового с серым органично смотрятся в одежде стилей сафари и милитари. Оранжевые топы, платья и костюмы будут выигрышно выглядеть на загорелом теле.

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Как сообщил «Петербургский дневник», среди актуальных моделей в предстоящем летнем сезоне особо выделяются брюки карго с накладными карманами и платья с декорированными перьями.