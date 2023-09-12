Интересное 12 сентября 2023, 19:09 Дизайнер Карпова: при создании собственного стиля следует ориентироваться на образ жизни

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Для определения собственного стиля необходимо во всем отталкиваться от личных предпочтений и ориентироваться на образ жизни. Об этом сообщила дизайнер-имиджмейкер Ульяна Карпова в беседе с «Тульской службой новостей».

По словам модного эксперта, сейчас главным трендом становится аутентичность. Человеку необходимо быть собой, поэтому при выборе одежды не стоит опираться на базовые гардеробы для широких масс.

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Дизайнер также посоветовала россиянам при создании образов ориентироваться на фигуру, цветовые и тканевые предпочтения.