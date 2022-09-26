Дизайнер Халилли рассказала о нюансах при выборе свадебного платья | 360°

Интересное 26 сентября 2022, 16:27 Поделиться Telegram

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Viber Дизайнер Халилли рассказала о нюансах при выборе свадебного платья

Читать 360tv в

Дизайнер Рабия Халилли посоветовала невестам не тратить много времени на поиски свадебного платья. По словам специалиста, чем разнообразнее выбор, тем больше нервов тратит девушка на поиск «того самого» наряда. Об этом написал сайт NEWS.ru.

«Ошибка номер один. Слишком долгий поиск платья. Звучит странно, но чем больше платьев вы смотрите, тем хуже. С каждым следующим салоном или шоурумом вы все дальше от первоначальной концепции и тех вариантов, что понравились вначале. В какой-то момент взгляд замыливается, а платья будто повторяются. Не нравится решительно ничего, а все потому, что вы устали», — сообщила Халилли.

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Стилист также посоветовала не выбирать слишком тесное платье, поскольку сбросить лишние килограммы к свадьбе можно не успеть, а находиться в маленьком платье будет очень некомфортно.

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Эксперт также отметила, что свадебное платье может быть не только белого цвета.

«Почти два столетия именно белый цвет считался эталонным среди невест Европы и Нового Света. Но последние годы внесли существенные коррективы, и такие цвета, как телесный и нюдовый, стали такими же „свадебными“, как и оттенки молочного и сливочного», — резюмировала Халилли.

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