Дизайнер дала советы, как обустроить квартиру для работы на удаленке

По ее мнению, «уборка — это первое, чем стоит заняться во время карантина», стоит избавиться от ненужных вещей.

Также она уточнила, что не все могут работать в гостиной или на кухне, а значит надо подумать об изолированном рабочем месте.

«Хорошим примером здесь будет обустройство рабочего места на утепленном балконе или лоджии. Большая площадь остекления дает прекрасную освещенность», — рассказала Жданова.

Также она посоветовала создать уют в пространстве для работы: например, поставить цветы и красивый светильник.