01 апреля 2020, 19:59
Дизайнер дала советы, как обустроить квартиру для работы на удаленке
Организацию рабочего места дома стоит начать с уборки — рассказала участница Российской ассоциации декораторов и дизайнеров интерьера Евгения Жданова. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».
По ее мнению, «уборка — это первое, чем стоит заняться во время карантина», стоит избавиться от ненужных вещей.
Также она уточнила, что не все могут работать в гостиной или на кухне, а значит надо подумать об изолированном рабочем месте.
«Хорошим примером здесь будет обустройство рабочего места на утепленном балконе или лоджии. Большая площадь остекления дает прекрасную освещенность», — рассказала Жданова.
Также она посоветовала создать уют в пространстве для работы: например, поставить цветы и красивый светильник.