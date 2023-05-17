17 мая 2023, 15:56
Дизайнер Барышева посоветовала женщинам при выборе нижнего белья обратить внимание на трусы-боксеры
При выборе нижнего белья для предстоящего летнего сезона женщинам следует обратить внимание на трусы-боксеры с высокой посадкой. Об этом сообщила дизайнер Анастасия Барышева «Газете.Ru».
По словам эксперта, их можно сочетать с укороченным жилетом и брюками. Кроме того, не стоит бояться покупать боксеры в необычных оттенках, например, в розовом и голубом цвете.
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Дизайнер отметила, что модными в этом сезоне также будут трикотажные комплекты в рубчик и боди.
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