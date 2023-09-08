Интересное 08 сентября 2023, 12:35 Дизайнер Антонова посоветовала избегать сочетания красного и синего цветов в одежде

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При выборе одежды лучше избегать сочетания красного и синего цветов. Об этом сообщила дизайнер Валерия Антонова сайту «Страсти».

По словам эксперта, такое сочетание раздражающее и бросающееся в глаза. Также стоит избегать двух или более неоновых оттенков в одежде. Кроме того, к неудачным относятся сочетания зеленого и красного, оранжевого и зеленого, коричневого и черного.

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Антонова отметила, что стильные и гармоничные образы поможет создать монохроматическая палитра, сообщил сайт 7 Дней.