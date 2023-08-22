Интересное 22 августа 2023, 12:04 Дизайнер Антонова порекомендовала не сочетать в одежде красный и зеленый цвета

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Дизайнер LERU Валерия Антонова (Утушкина) в разговоре с изданием «Страсти» перечислила цвета, которые нелепо смотрятся друг с другом в одежде.

Сперва эксперт обратила внимание на неоднозначное сочетание красного и зеленого. Единственный плюс такого тандема — яркость. Наряд в подобных цветах напоминает помощников Санты Клауса. Агрессивный красный лучше успокоить бежевым, а зеленый можно совместить с черным или серым.

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Антонова также указала на несочетаемость кораллового и бирюзового цветов. Первый хорошо будет смотреться с благородным серым, а второй, на ее взгляд, лучше оставить для других сезонов.