Интересное 07 августа 2023, 15:53 Дизайнер Антелава посоветовала не обустраивать квартиру в стиле «домика для Барби»

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На волне популярности фильма «Барби» некоторые россияне могут вдохновиться подобной стилистикой и использовать ее в интерьере. Однако дизайнер Вероника Антелава посоветовала отказаться от подобной идеи. Об этом сообщил LIFE.

По словам специалиста, такой тренд может быстро выйти из моды. Кроме того, слишком яркие дизайны имеют свойство надоедать. Розовые оттенки являются не самыми простыми в плане восприятия.

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«Интерьер в стиле Барби, даже если он представлен в квартире локально (например, только в детской комнате), все-таки будет негативно отражаться на вашем самочувствии», — пояснила Антелава.