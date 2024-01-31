Интересное 31 января 2024, 11:21 Дизайнер Антелава посоветовала не использовать темные напольные покрытия

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Темные напольные покрытия — это не самое практичное решение для современных квартир, которое требует постоянной уборки. Об этом «Газете.ру» рассказала руководитель отдела по работе с дизайнерами интерьерной компании Mr.Doors Вероника Антелава.

Она объяснила, что на темном полу сильнее видны любые загрязнения: от обычной пыли до шерсти животных. Поэтому для поддержания презентабельного вида такое покрытие нужно пылесосить или мыть каждый день.

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Также непрактичным решением дизайнер назвала и однородный оттенок столешниц. Потому что в процессе использования на них более заметны различные пятна.

«Рекомендую выбрать более практичные варианты с имитацией деревянной, каменной или мраморной текстуры. Они помогут скрыть мелкие последствия от готовки», — предложила эксперт.

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