Интересное 23 мая 2023, 12:25 Дизайнер Антелава назвала отличительную черту женского интерьера Дизайнер Антелава: домашний текстиль — отличительная черта интерьера женщины

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Эксперт, руководитель отдела по работе с дизайнерами интерьера Mr.Doors Вероника Антелава заявила, что домашний текстиль и интерьерные решения — это отличительные особенности женского интерьера. Ее слова передала «Вечерняя Москва».

«Я не знаю женщин, которые могут спокойно пройти мимо вазы, статуэтки или картины неизвестного автора и мысленно не примерить их для своего интерьера», — добавила дизайнер.

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При этом эксперт отметила, что женские интерьеры не всегда практичны, поскольку они завязаны больше на эстетике, чем на удобстве. Женщины, как считает Антелава, имеют большую насмотренность и чаще мужчин изучают актуальные тренды, слушают советы профессиональных дизайнеров.