Дизайнер Абрамкина рассказала, как выбрать головной убор

Хорошая шляпа может идеально дополнить любой образ. Дизайнер Инна Абрамкина рассказала, как выбрать головной убор. Об этом сообщили «Дни.ру».

«Шляпа должна отражать характер, внутренний мир человека. Важно понять, кем чувствует себя заказчик шляпы. Если денди пушкинских времен, то, пожалуйста, цилиндр, созданный, конечно, в соответствии с сегодняшним днем. Если щеголем начала ХХ века, то для него есть канотье», — отметила эксперт.

По словам Абрамкиной, сейчас стиль куда важнее моды. По этой причине во время выбора не стоит обращать внимание на устоявшиеся тенденции. Наибольшим спросом же у мужчин сейчас пользуются мягкие шляпы с полями, котелки и цилиндры, мятые цилиндры. У женщин же особых предпочтений в головных уборах нет.