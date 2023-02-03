03 февраля 2023, 23:08
Дизайн-проекты благоустройства 15 общественных территорий разработали в ЯНАО
В 2023 году в ЯНАО реконструируют пять скверов, четыре детских и спортивно-игровых площадки, три парка. Кроме того, в регионе возведут новый мост, аллею и фонтан. Муниципалитеты уже подготовили дизайн-проект будущих пространств. Об этом сообщил «Север-Пресс».
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Работы проведут в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Пространства для благоустройства выбирали жители региона путем голосования на федеральной платформе. В выборе мест приняли участие 88,5 тысячи человек.
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