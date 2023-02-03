Дизайн-проекты благоустройства 15 общественных территорий разработали в ЯНАО

В 2023 году в ЯНАО реконструируют пять скверов, четыре детских и спортивно-игровых площадки, три парка. Кроме того, в регионе возведут новый мост, аллею и фонтан. Муниципалитеты уже подготовили дизайн-проект будущих пространств. Об этом сообщил «Север-Пресс».