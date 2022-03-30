Disney выпустит мини-сериал про белку из «Ледникового периода»

Мультфильмы серии «Ледниковый период» запомнились зрителям в том числе благодаря харизматичному второстепенному персонажу — белке Скрэту. Создатели франшизы решили посвятить персонажу отдельный мини-сериал. Об этом сообщил «Ридус».

Разработкой сериала займется студия Disney. Сольный проект получит название «Ледниковый период: Истории Скрэта». Всего в него войдет шесть эпизодов. В Сети уже можно посмотреть трейлер сериала.

На протяжении серий главный герой продолжит свою охоту за желудем. Однако теперь он будет действовать не один — на своем пути белка встретит маленького друга. На его плечи ляжет забота о сородиче.