Интересное 04 ноября 2022, 23:59 Disney случайно опубликовал пост о премьере фильма про Малыша Йоду — СМИ Culture Crave: Disney опубликовал и удалил из Twitter пост о новом фильме про Малыша Йоду Unsplash

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Компания Disney+ запланировала презентовать новую короткометражный фильм про Грогу, персонажа сериала «Мандалорец», которого чаще называют просто Малыш Йода. По данным канала Culture Crave, об этом стало известно благодаря сообщению в Twitter итальянского подразделения Disney+.

Канал, публикующий новости о кино, сообщил, что Disney удалили пост о премьере сразу после публикации. Вероятно, стриминговый сервис сделал заявление по ошибке или преждевременно.

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По сведениям владельцев Culture Crave, премьера фильма, который получил название «Звездные Войны Дзен: Грогу и пыльные кролики», должна состояться 12 ноября. В этот день три года назад вышла первая серия «Мандалорца».

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В июле режиссер «Гремлинов» Джо Данте заявил, что создатели сериала «Мандалорец» украли у него образ для Малыша Йоды. По его словам, Disney использовали образ его персонажа Могвая Гизмо для создания Грогу.

Весной стало известно, что в США снимают сериал «Звездные войны: Команда Скелетов». События развернутся в тот же период времени, что и в «Мандалорце», «Книге Бобы Фетта» и «Асоке». Одна из ролей в проекте достанется британскому актеру Джуду Лоу.