Интересное 06 марта 2023, 19:00 Директор ЦИФРРА Дробиз предрек снижение спроса на крепкий алкоголь в России

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В ближайшие два года в России может упасть потребление крепкого алкоголя. Такой прогноз сделали директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Аудиторская компания FinExpertiza провела исследование, в ходе которого выяснила, что в 2022 году потребление спиртного в стране выросло на 8%. По словам эксперта, люди начинают пить больше алкоголя в стрессовые периоды. Аналогичную картину можно было наблюдать в 90-е, 2008 и 2015 годы. Однако, отметил Дробиз, в ближайшие два года ситуация должна нормализоваться.

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«В течение двух лет все устаканится и вернется к прежним показателям», — отметил он.

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