Директор РГБ Дуда рассказал о значимости бумажного следа

Российская государственная библиотека имени Ленина отпраздновала 160 лет. Генеральный директор РГБ Вадим Дуда дал интервью «Парламентской газете» в честь этого события.

Эксперт подчеркнул, что в стенах библиотеки хранится огромное бумажное наследие, которое осталось после многих величайших людей страны. Среди них — Булгаков, Достоевский, Чехов, Столыпин, Толстой.

«Подчеркиваю — не только книги или научные труды, а то, чем жили эти люди, что составляло их духовный мир. А это важно, чтобы целостно и системно понимать суть выдающейся личности», — пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что современное поколение не оставит после себя бумажного следа, так как сейчас жизнь многих людей сосредоточена в Сети. По его словам, вопрос о том, как сохранить память для потомков, предстоит решить специалистам архивного и библиотечного дела.