Интересное 15 декабря 2022, 03:40 Директор РАМТ Апфельбаум заявила, что спрос на спектакли значительно вырос

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В России значительно увеличился спрос на спектакли. Билеты на некоторые премьеры расходятся за несколько месяцев. Такой информацией поделилась директор Российского Академического молодежного театра Софья Апфельбаум. Об этом сообщило ИА НСН.

Специалист пояснила, что после пандемии спрос на посещение спектаклей начал расти. Она рассказала, что это обусловлено желанием людей побыть в обществе. Апфельбаум подчеркнула, что ранее подобного спроса не наблюдалось.

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«Продажа на новогодние мероприятия практически завершена, до конца декабря билеты проданы, на январь активно идут продажи, сейчас открыли продажи даже на март», — рассказала эксперт.

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