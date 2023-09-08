Интересное 08 сентября 2023, 12:37 Директор Polhill Garden Centre Новелл: в сентябре следует сконцентрироваться на посадке весеннецветущих луковиц

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В сентябре садоводы должны сконцентрироваться на посадке весеннецветущих луковиц. Об этом изданию Express.co.uk сообщил директор ведущего садового центра Polhill Garden Centre Джош Новелл.

По словам эксперта, в этом месяце можно высадить луковицы гиацинтов, крокусов, тюльпанов и нарциссов, а также комнатные луковицы гиацинтов, чтобы они успели зацвести к Рождеству, написало utro.ru.

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Новелл рекомендует с началом осени пересадить вечнозеленые кустарники и хвойные деревья и украсить контейнеры и клумбы весенними цветами. Для этого подойдут анютины глазки, альты, седумы и хризантемы.