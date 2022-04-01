Директор по импорту Fort Сологуб посоветовала приобретать российское вино

На фоне западных санкций россияне могут приобретать отечественное вино. Российская продукция не уступает по качеству зарубежной. Таким мнением поделилась директор по импорту виноторговой компании Fort Дарья Сологуб. Об этом сообщило РИА «Новости».

Спцеиалист подчеркнула, что при высоком качестве наше вино также отличается более низкой стоимостью. Она рассказала, что в связи с ситуацией в мире многие торговые площадки начали делать акцент на вина, произведенные в Краснодарском крае и Крыму, передали Nation News.