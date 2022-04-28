Директор клининговой компании Глебовская объяснила, как вымыть окна на высоких этажах

Мытьем окон на высоких этажах не стоит заниматься в одиночку. Обязательно второй человек должен страховать вас. Таким мнением поделилась коммерческий директор учебно-производственного центра «Клининг Мастер» Вера Глебовская. Об этом сообщили NEWS.ru.

При этом Глебовская подчеркнула, что если человек страдает от страха высоты, то лучше сразу обратиться к профессионалам. Они выполнят мытье с помощью специального страхового снаряжения.

«Для таких случаев есть инструкция по технике безопасности. Здесь много зависит от конструкции окна, высоты человека, работает ли он стоя на окне, подоконнике или стремянке, все ли участки стекла доступны для мойки, есть ли зоны, которые требуют выдвигания мойщика наружу. В ряде случаев лучше не вымыть какой-то фрагмент, чем рисковать жизнью», — пояснила она.

Директор пояснила, что в вопросе мытья окон стоит ориентироваться исключительно на собственные силы. Если вы ощущаете уверенность на высоте и не испытываете головокружения, то можно выполнить работу самостоятельно. Однако не стоит тянуться к далеко расположенным участкам, чтобы не свалиться вниз.