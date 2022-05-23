Директор Юлии Волковой рассказала о нежелании певицы участвовать в создании сериала о «Тату»

Концертный директор Юлии Волковой Катерина Дорош призналась, что певица не планирует работать над сериалом, который будет посвящен группе «Тату». Об этом сообщила «Газета.Ru».

Ранее появилась информация о том, что в Санкт-Петербурге начали работу над сериалом, который расскажет об участницах группы «Тату». Создатели проекта планируют изложить собственную интерпретацию взаимоотношений Лены Катиной и Юлии Волковой.

Однако представительница Волковой заявила, что исполнительница не имеет какого-либо отноешния к проекту.

«Впервые об этом слышу. Юля в нем, конечно же, не принимает участия», — отметила Дорош.

Ранее режиссер «Тату» Сергей Галоян выложил клип аниме-клип с участницами группы. Созданием клипа занимались София Rikani и 17 российских художников. Сюжет рассказывает о том, что было бы, если бы группа не распалась. Режиссер отметил, что многие ждут воссоединение дуэта, и их с Rikani работа является первой главой, которая дает надежду на осуществление этого плана.