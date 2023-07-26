Интересное 26 июля 2023, 16:41 Директор Булкина рассказала, как часто стоит менять работу Директор Булкина посоветовала не менять работу, если она вас устраивает

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Если работа вас полностью устраивает, то на ней можно оставаться хоть до конца жизни. Однако если вы испытываете неудовлетворение, стоит задуматься о том, чтобы найти новое место. Таким мнением поделилась консультант, бывший директор по персоналу Елена Булкина. Об этом сообщила Pravda.Ru.

Однако специалист подчеркнула, что, оставаясь на одной работе, не стоит забывать о саморазвитии. Если вы начали «откатываться назад», занимая одну и ту же должность, стоит задуматься о том, чтобы уйти.

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«У человека есть какое-то собственное восприятие жизни, своя ментальность, свой темперамент, в конце концов, свое понимание счастья. Поэтому тут ведь каких-то средних, общих правил быть не может», — пояснила Булкина.