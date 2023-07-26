26 июля 2023, 16:41
Директор Булкина рассказала, как часто стоит менять работу
Директор Булкина посоветовала не менять работу, если она вас устраивает
Если работа вас полностью устраивает, то на ней можно оставаться хоть до конца жизни. Однако если вы испытываете неудовлетворение, стоит задуматься о том, чтобы найти новое место. Таким мнением поделилась консультант, бывший директор по персоналу Елена Булкина. Об этом сообщила Pravda.Ru.
Однако специалист подчеркнула, что, оставаясь на одной работе, не стоит забывать о саморазвитии. Если вы начали «откатываться назад», занимая одну и ту же должность, стоит задуматься о том, чтобы уйти.
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«У человека есть какое-то собственное восприятие жизни, своя ментальность, свой темперамент, в конце концов, свое понимание счастья. Поэтому тут ведь каких-то средних, общих правил быть не может», — пояснила Булкина.
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