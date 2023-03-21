Интересное 21 марта 2023, 23:56 Дипломат Захаров посоветовал россиянам изучать культуру Азии

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Россиянам стоит изучать культуру азиатских стран, так как подобный подход помогает расширить знания о мире. Таким мнением поделился дипломат, старший преподаватель Школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Владимир Захаров. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Специалист посоветовал россиянам изучать труды Лао-цзы и Конфуция. Кроме того, по его словам, крайне важно изучать историю древней Индии и Юго-Восточной Азии. Он подчеркнул, что азиатская культура несет в себе большой объем важных и полезных знаний.

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«Я считаю, для того чтобы расширить знания о мире, нам обязательно включить определенные элементы и очень важные знания о развитии культуры и цивилизационных основ на Востоке», — отметил Захаров.

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