  • Dior извинился за карту Китая без Тайваня

    17 октября 2019, 10:42

    Алена Макаренко

    Люксовый французский бренд Christian Dior извинился перед Китаем за показ карты, на которой не оказалось Тайваня. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Reuters.
    Dior извинился за карту Китая без Тайваня

    Неверную карту бренд представил на презентации, посвященной сети бутиков Dior. Мероприятие прошло в университете Чжэцзян Гуншан в восточном китайском городе Ханчжоу. Сотрудник отдела трудоустройства университета рассказал, что Dior показал презентацию во время встречи по подбору персонала.

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    Представители компании приступили к тщательному расследованию произошедшего. Об этом они сообщили в официальном аккаунте в китайском сервисе микроблогов Sina Weibo. Руководители бренда передали «глубокие извинения за неправильные заявления и ошибки сотрудников компании во время презентации».

    «Dior уважает и поддерживает принцип „одного Китая“, строго оберегает суверенитет и территориальную целостность Китая и ценит чувства китайского народа», — говорится в заявлении.

    Недавно извинения за подобную ошибку приносили модные бренды Givenchy, Coach и Versace.

    Китайская Народная Республика (КНР) проводит в отношении Тайваня и Тибета политику «одного Китая». Она подразумевает существование только одного единого государства — «Китай». Соответственно, Пекин считает Тайвань частью своей территории.