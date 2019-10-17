Dior извинился за карту Китая без Тайваня

Неверную карту бренд представил на презентации, посвященной сети бутиков Dior. Мероприятие прошло в университете Чжэцзян Гуншан в восточном китайском городе Ханчжоу. Сотрудник отдела трудоустройства университета рассказал, что Dior показал презентацию во время встречи по подбору персонала.

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Представители компании приступили к тщательному расследованию произошедшего. Об этом они сообщили в официальном аккаунте в китайском сервисе микроблогов Sina Weibo. Руководители бренда передали «глубокие извинения за неправильные заявления и ошибки сотрудников компании во время презентации».

«Dior уважает и поддерживает принцип „одного Китая“, строго оберегает суверенитет и территориальную целостность Китая и ценит чувства китайского народа», — говорится в заявлении.

Недавно извинения за подобную ошибку приносили модные бренды Givenchy, Coach и Versace.

Китайская Народная Республика (КНР) проводит в отношении Тайваня и Тибета политику «одного Китая». Она подразумевает существование только одного единого государства — «Китай». Соответственно, Пекин считает Тайвань частью своей территории.