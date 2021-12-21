Диетологи поделились рецептом полезного салата «Оливье»

Салат «Оливье» — традиционное новогоднее блюдо. Однако оно является далеко не самым полезным. Профессор, врач-терапевт, эндокринолог, диетолог Екатерина Кривцова и врач-диетолог, терапевт, специалист в области правильного питания Наталья Лазуренко рассказали, как сделать этот салат диетическим. Об этом сообщило URA.ru.

По словам специалистов, докторскую колбасу в салате можно заменить на мясо индейки или курицы. Также подойдут раковые шейки. Майонез же можно сделать самостоятельно. Можно не добавлять в салат картофель.

«Когда господин Оливье придумывал свой салат, он изначально закладывал в него, раковые шейки, майонез в виде соуса на основе сливочного масла и желтка яйца, который не имеет ничего общего с нынешним майонезом. В традиционном салате „Оливье“ не используется картошка», — рассказала Екатерина Кривцова.

Диетолог Наталья Лазуренко же отметила, что готовить салат лучше порционно. Кроме того, не стоит хранить его на открытом воздухе. В противном случае «Оливье» может окислиться.