Диетолог Тараско рассказала, с помощью каких продуктов можно согреться | 360°

Интересное 27 сентября 2022, 05:15 Поделиться Telegram

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Viber Диетолог Тараско рассказала, с помощью каких продуктов можно согреться Диетолог Тараско посоветовала есть супы для того, чтобы согреться Pxhere.com

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Осенью и зимой стоит употреблять продукты, которые помогают согреться. Врач-эндокринолог, нутрициолог Анастасия Тараско рассказала, что стоит есть, чтобы не замерзнуть. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

По словам медика, в этот период лучше отказаться от салатов и холодных лимонадов. Их стоит заменить на теплые супы, супы-пюре, теплые бульоны со специями, фобо. Кроме того, подойдут также чаи со специями. Согревающими свойствами обладают имбирь, кардамон, куркума, корица, мускатный орех, гвоздика.

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«К такому чаю или супу добавляйте пол чайной ложки масла Гхи, это жирное масло богатое витаминами А, Е. Помимо карамельного вкуса, оно добавит больше энергии. Но помним, что это высококалорийный продукт, злоупотреблять им нельзя, это грозит лишними килограммами», — пояснила медик.

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Также в этот период стоит больше времени уделять физической активности. Лучше всего подойдут динамические занятия, такие как бег, плавание, быстрая ходьба и лыжи.

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