Интересное 25 апреля 2023, 17:38 Диетолог Соломатина рассказала, что слишком красивая клубника может быть обработана антибиотиками

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При покупке клубники многие люди обращают внимание на ее привлекательный вид, однако слишком красивая ягода может быть обработана антибиотиками. Об этом рассказала диетолог Елена Соломатина, передала «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, вне сезона клубнику привозят в Россию из других стран. За это время ягода может быстро испортиться, поэтому для сохранения свежести ее обрабатывают антибиотиками.

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Как сообщило Nation News, обработанная клубника выглядит слишком привлекательно и не имеет никакого запаха.