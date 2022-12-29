Интересное 29 декабря 2022, 15:49 Диетолог Соломатина поделилась полезным рецептом селедки под шубой Диетолог Соломатина посоветовала заменить покупной майонез на домашний в селедке под шубой

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Чтобы сделать селедку под шубой более полезной, покупной майонез в ее составе стоит заменить на домашний. Таким советом поделилась врач-диетолог Елена Соломатина. Об этом сообщил NEWS.ru.

По словам специалиста, для приготовления домашнего майонеза стоит взять не куриные яйца, а перепелиные. В состав также можно добавить нежирную сметану или несладкий натуральный йогурт.

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Кроме того, диетолог предложила сократить количество картошки, заменив ее на большее количество отварной свеклы или моркови.

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