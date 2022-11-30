Интересное 30 ноября 2022, 17:23 Диетолог Соломатина дала советы по выбору вкусных мандаринов Диетолог Соломатина посоветовала учитывать сорт при выборе мандаринов Unsplash

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Вкус мандарина зависит от его сорта. Однако повлиять на это могут и другие факторы. Диетолог Елена Соломатина рассказала, как выбрать вкусный мандарин, передала «Вечерняя Москва».

Специалист пояснила, что важно обращать внимание на четыре фактора — сорт, запах, внешний вид и наличие плесени. По словам Соломатиной, абхазские мандарины обладают более рыхлой шкуркой и кислинкой. Турецкие также обладают немного кислым вкусом.

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«Кому-то нравятся марокканские — они сладкие, более круглые и яркие. Есть испанские, они тоже послаще», — отметила диетолог.

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Соломатина подчеркнула, что от мандарина должен исходить приятный запах. Плесневелые или подсушенные плоды являются не лучшим вариантом. Эксперт пояснила, что старые мандарины теряют свои свойства.

«Если вы помяли в руках и увидели, что мякоть вся съежилась, то это признак того, что такой мандарин лежит давно. Все равно мандарин не должен быть высохшим: мякоть может быть не сочной», — рассказала Соломатина.