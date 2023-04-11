Интересное 11 апреля 2023, 15:42 Диетолог Соломатина: белый шоколад является самым вредным для здоровья

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В белый шоколад в отличие от темного добавляют больше различных красителей, усилителей вкуса и сахара, из-за чего продукт считается вредным для здоровья человека. Об этом сообщила врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Москвой 24».

В состав белого шоколада входит какао-масло, которое имеет неприятный вкус. Также в таком шоколаде содержится приличное количество жиров, что делает его более калорийным.

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Диетолог посоветовала покупать темный шоколад, который содержит более 68% какао.