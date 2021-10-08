Диетолог рассказал о вреде орехов

Диетолог Марина Макиша рассказала, что орехи являются незаменимым питательным продуктом, однако если их употреблять в пищу в большом количестве, то можно набрать лишний вес. Об этом сообщило ИА Nation News.

По словам специалиста, орехи являются источником жиров, определенных микроэлементов и витаминов. Каждому нужно понимать, какую пользу от них он хочет получить.

«Соответственно, все орехи содержат разные виды жиров и микроэлементов таких, как магний, кальций, фосфор и так далее. Но, например, в бразильском орехе содержится большое количество селена, поэтому достаточно одного ореха в день, чтобы покрыть потребность организма в данном важном микроэлементе. А вот в миндале больше витамина Е», — сообщила она.

Диетолог подчеркнула, что дневная порция орехов составляет примерно 30 граммов. По ее словам, орехи являются хорошим перекусом и дают быстрое чувство насыщения. Например, стакан кефира с горстью орехов в 10 граммов — это отличное сочетание. Небольшую порцию также можно добавлять в определенные блюда, в салаты, кисломолочное продукты или кашу, заключила специалист.