Интересное 28 апреля 2023, 17:54 Диетолог Писарева: отказ от сладостей замедлит старение и улучшит внешний вид

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Отказ от употребления сахара улучшит качество кожи и замедлит возрастные процессы. Об этом рассказала врач-диетолог Ирина Писарева, передала «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, из-за чрезмерного употребления сладких продуктов могут появиться синяки под глазами. Отказ от сахара придаст коже здоровый вид и сделает ее более упругой.

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Как сообщила «Национальная служба новостей», при регулярном употреблении сладостей организм не может переработать большое количество глюкозы, это грозит воспалительными процессами на лице.