Диетолог перечислила продукты, позволяющие регулировать артериальное давление

Диетолог рассказал о продуктах, помогающих скорректировать артериальное давление. Эти советы подойдут тем, у кого такие отклонения наблюдаются время от времени, а не являются патологией.

«Продукты, которые способствуют выработке оксида азота, приводят к расширению сосудистой стенки и могут скорректировать небольшое повышение давления», — сообщила диетолог Елена Соломатина «Вечерней Москве».

Также Соломатина посоветовала включить в рацион содержащие магний орехи и семечки: они способствуют профилактике гипертензии в долгосрочной перспективе.

По словам врача, данные способы работают если у человека повышенное давление не развилось как болезнь, а является отклонением от нормы, которое периодически наблюдается от стресса или повышенной тревожности.

В комментарии телеканалу «Звезда» Соломатина рассказала, что употребление продуктов, в составе которых есть соль, а также подвергшихся обработке: варке, жарке, фритюру, приводят к повышению артериального давления. Помимо этого, она указала на подобные свойства при употреблении кофеина.

«Если мы говорим о кофеинсодержащих, то напрямую, в долгосрочной перспективе кофе не влияет на повышение давления, но в данный конкретный момент, если у человека есть предрасположенность и он выпьет кофе или чай крепкий, либо какой-то напиток, энергетик, — все это может тут же спровоцировать повышение артериального давления», — заключила диетолог.