Диетолог назвал продукт, который способен поднять настроение

Врач-диетолог, профессор Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Маргарита Королева рассказала, что поднять настроение во время осенней хандры поможет шоколад, однако употреблять его надо в ограниченном количестве. Об этом она сообщила радиостанции Sputnik.

В шоколаде содержится триптофан — вещество, которое способствует выработке в организме эндорфинов, то есть «гормонов счастья».

«Даже само слово „шоколад“ провоцирует выделение эндорфинов. Шоколад — тот продукт, который многих спасает от серости и плохого настроения. Радость и удовольствие мы получаем рецепторами полости рта, дальше импульс направляется по короткому пути в центр удовольствия, и эндорфины обеспечены. И лучше шоколад рассасывать, чтобы полноценно насладиться вкусом», — рассказала Королева.

Она отметила, что излишнее потребление шоколада может привести к набору массы тела. Двух-трех кусков шоколада в день хватит для того, чтобы получить удовольствие. Выбирать шоколад следует с достаточным количеством какао, то есть его процент должен быть в продукте не ниже 70.