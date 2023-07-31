Интересное 31 июля 2023, 22:18 Диетолог Мухина посоветовала не мыть колбасу перед употреблением

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Некоторые продукты теряют свои полезные свойства, если их вымыть. Врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина рассказала, какую еду не стоит мыть перед употреблением. Об этом сообщила «Москва 24».

По словам специалиста, нет необходимости промывать сыр или колбасу с плесенью. Данные продукты уже прошли определенные цепочки ферментации. Плесень на них является безопасной.

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То же касается и квашеной капусты. Если ее промыть, то она теряет сок, который содержит витамин U. Он обладает язвозаживляющим действием.