12 июня 2020, 11:49
Диетолог Минздрава посоветовал самим мариновать мясо для шашлыка
Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян посоветовал самостоятельно мариновать мясо для шашлыка. Об этом сообщил NEWS.ru.
По его словам, «если сам готовишь, сам кусочки мяса выбираешь и сам делаешь маринад — по своему индивидуальному, уникальному вкусу, — конечно, он будет вкуснее».
«В магазине все-таки более универсальный. Берется какой-то стандартный маринад, куски мяса никто не выбирает <…> Есть у тебя время и возможность — делай сам, удовольствие получишь», — рассказал Тутельян.
Также он напомнил, что шашлык — довольно тяжелая еда, поэтому самое главное — не переедать.
«Главное — чтобы не было чувства тяжести. Все-таки продукт жирный», — объяснил диетолог.