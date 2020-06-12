Диетолог Минздрава посоветовал самим мариновать мясо для шашлыка

По его словам, «если сам готовишь, сам кусочки мяса выбираешь и сам делаешь маринад — по своему индивидуальному, уникальному вкусу, — конечно, он будет вкуснее».

«В магазине все-таки более универсальный. Берется какой-то стандартный маринад, куски мяса никто не выбирает <…> Есть у тебя время и возможность — делай сам, удовольствие получишь», — рассказал Тутельян.

Также он напомнил, что шашлык — довольно тяжелая еда, поэтому самое главное — не переедать.

«Главное — чтобы не было чувства тяжести. Все-таки продукт жирный», — объяснил диетолог.