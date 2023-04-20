Интересное 20 апреля 2023, 14:59 Диетолог Круглова назвала мясо птицы, овощи и зелень лучшими продуктами для ужина

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Вечерний прием пищи должен включать в себя мясо птицы, зелень, овощи и сложные углеводы. Об этом сообщила диетолог Наталья Круглова в беседе с News.ru.

По словам специалиста, овощи должны составлять как минимум половину от всего объема ужина. В качестве сложных углеводов отлично подойдут нешлифованный рис, киноа, гречка и цельнозерновые макароны.

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Диетолог порекомендовала отдать предпочтение для ужина мясу птицы, его употребление не вызовет тяжести в желудке и проблем со сном.