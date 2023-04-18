Интересное 18 апреля 2023, 15:48 Диетолог Кривошеева рассказала, как не купить лишнего во время похода в магазин Диетолог Кривошеева посоветовала ходить за покупками со списком для экономии денег

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Многие люди во время похода в магазин приобретают лишние продукты, которые изначально не планировали покупать. Врач-эндокринолог, диетолог КДЦ МЕДСИ на Белорусской и ММЦ МЕДСИ на Мичуринском проспекте Анна Кривошеева рассказала, как не принести домой ненужные продукты. Об этом сообщил LIFE.

По словам специалиста, перед походом в магазин стоит составлять список. Такой подход поможет избежать импульсивных приобретений. Также важно обращать внимание на те продукты, которые успели испортиться во время прошлой недели, и учитывать это во время составления списка.

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Наконец, Кривошеева посоветовала составлять меню и не ходить в магазин голодным. Это чревато приобретением лишней еды.