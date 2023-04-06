Интересное 06 апреля 2023, 15:53 Диетолог Королева рассказала, почему нужно есть суп Диетолог Королева заявила, что употребление супа повышает уровень гормона радости

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Суп полезен как для маленьких детей, так и для пожилых людей. Он помогает минеральным веществам лучше усваиваться в организме, а также способен поднимать настроение. Таким мнением поделилась профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, звездный диетолог Маргарита Королева. Об этом сообщило ИА НСН.

По словам специалиста, большая часть гормонов радости, таких как дофамин и серотонин, вырабатывается в кишечнике человека. Суп же помогает поддерживать здоровье этого органа. С помощью этого блюда можно подготовить свой организм к усвоению более тяжелой еды.

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«Самый полезный суп — овощной, а не на наваристых мясных бульонах. Все-таки источниками полноценного белка должны быть вторые обеденные блюда», — подчеркнула диетолог.