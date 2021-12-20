Диетолог Королева рассказала, что новогодние салаты должны состоять из пяти ингредиентов

Диетолог Маргарита Королева назвала главные ингредиенты для новогодних салатов. По словам специалиста, для разнообразия блюд достаточно купить всего три-пять продуктов. Об этом написало ИА НСН.

«Все салаты должны быть очень простые, в качестве заправки может быть нерафинированное растительное масло, сок лимона, сок кислых ягод. А ингредиентов три-пять — скажем, теплое мясо курицы или индейки, листья салата, кусочки апельсина, мандарина и красивые ягоды либо листья зеленого салата, ананас, мандарины», — процитировали «Известия» слова диетолога.

Королева отметила, что все салаты должны быть легкими и полезными, чтобы после праздников в желудке не было чувство тяжести. Желательно делать их из свежих овощей и без майонеза. Кроме того, специалист посоветовала во время празднования Нового года не пить алкоголь натощак, так как может наступить мгновенное отравление.