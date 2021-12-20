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    20 декабря 2021, 17:35

    Диетолог Королева рассказала, что новогодние салаты должны состоять из пяти ингредиентов

    Оксана Лавнюженко

    Диетолог Маргарита Королева назвала главные ингредиенты для новогодних салатов. По словам специалиста, для разнообразия блюд достаточно купить всего три-пять продуктов. Об этом написало ИА НСН.

    Диетолог Королева рассказала, что новогодние салаты должны состоять из пяти ингредиентов

    «Все салаты должны быть очень простые, в качестве заправки может быть нерафинированное растительное масло, сок лимона, сок кислых ягод. А ингредиентов три-пять — скажем, теплое мясо курицы или индейки, листья салата, кусочки апельсина, мандарина и красивые ягоды либо листья зеленого салата, ананас, мандарины», — процитировали «Известия» слова диетолога.

    Королева отметила, что все салаты должны быть легкими и полезными, чтобы после праздников в желудке не было чувство тяжести. Желательно делать их из свежих овощей и без майонеза. Кроме того, специалист посоветовала во время празднования Нового года не пить алкоголь натощак, так как может наступить мгновенное отравление.