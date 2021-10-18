Диетолог из Турции назвал факторы, препятствующие здоровому сну

Беспокойный сон может быть вызван множеством причин. Неправильный ужин, а также сидение в социальных сетях перед сном, могут сделать человека тревожным и вызывать головные боли. Об этом заявила турецкий диетолог Джемре Яманер, написало издание Cumhuriyet.

По словам специалиста, если перед сном есть блюда с острыми соусами, карри, мятой и паприкой, то можно заработать проблемы с пищеварением. Дискомфорт от жжения пищевода может мешать нормальному сну, сообщили «Невские новости».

Кроме того, по словам Яманер, перед сном не стоит пить алкоголь. Спиртное вызывает сонливость только в начале, однако потом «просыпается» гормон аденозин, который затрудняет дыхание. Под его влиянием фазы быстрого и медленного сна сокращаются, и человек начинает часто пробуждаться.

Также не очень хорошей идеей будет употребление на ночь чипсов, соусов или жирной пищи. Плотный ужин заставит организм работать всю ночь для того, чтобы переварить еду. А это, в свою очередь, будет мешать нормальному сну, заключила диетолог.