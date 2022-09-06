Назван лучший способ заготовки ягод на зиму | 360°

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(обновлено: 06 сентября 2022, 18:04)

Назван лучший способ заготовки ягод на зиму

Диетолог Ивашкевич посоветовала замораживать ягоды на зиму

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Нутрициолог, диетолог, психиатр, член Союза национальной ассоциации клинического питания Анна Ивашкевич заявила, что лучший способ заготовки ягод на зиму — это заморозка. Об этом написало издание Ura.ru.

Такой способ хранения позволяет сберечь в плодах клетчатку и витамины.

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«Лучше всего ягоды замораживать. Был проведен ряд исследований, доказывающих, что заморозка, особенно быстрая, то есть сорвали ягодку и в течение нескольких часов отправили ее на обработку, сохраняет большее количество полезных веществ, даже клетчатку. И ягодками потом можно будет больше наесться», — сказала Ивашкевич.

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Что касается компотов, то здесь нутрициолог посоветовала не добавлять сахар при варке.

«Варить компоты можно, но без сахара. Тем самым мы приучаем детей и взрослых пить что-то более-менее полезное, чем просто, например, соки. Можно ягоды прокручивать без сахара. В состав можно добавлять стевию (сахарозаменитель, — прим. ред.). И тем самым уменьшать количество потребляемого сахара в рационе», — заключила Ивашкевич.

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