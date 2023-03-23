Интересное 23 марта 2023, 18:52 Диетолог Гудимова посоветовала давать детям цикорий Диетолог Гудимова рассказала о пользе цикория для детей

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Растворимый цикорий очень полезен для детей. Такой информацией поделилась диетолог Александра Гудимова, сообщила «Газета.Ru».

Специалист подчеркнула, что в составе цикория присутствует большое количество витаминов, антиоксидантов, дубильных веществ, а также пребиотик инулин. Детям можно употреблять его, начиная с возраста двух лет, написало РИА ФАН.

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Некоторым детям он может не понравиться из-за горьковатого привкуса, поэтому начинать стоит с небольших порций, написал «Север-Пресс».

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