Интересное 11 апреля 2023, 18:35 Диетолог Джутова посоветовала сократить половину калорий в пасхальном меню

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Православные верующие отмечают в этом году Пасху 16 апреля. О том, как сделать праздничное застолье более легким и полезным, рассказала врач-диетолог в беседе с РИАМО .

По словам специалиста, пасхальное меню можно обновить и для приготовления куличей использовать меньше сахара. Также часть блюд врач посоветовала заменить на менее калорийную пищу.

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Как сообщил сайт kp.ru, многие люди считают, что на Пасху нужно употреблять большое количество пищи, однако это вовсе необязательно.