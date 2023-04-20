Интересное 20 апреля 2023, 11:39 Диетолог Дюваль: шашлык нежелательно запивать сладким алкоголем и молочными коктейлями

Читать 360tv в

Главной традицией россиян на майские праздники является пикник с приготовлением шашлыков. О том, с чем не стоит сочетать жаренное мясо, рассказала врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с «Москвой 24».

По словам специалиста, употребление шашлыка одновременно с хлебом и майонезными соусами способно удлинить пищеварительный процесс. Также не стоит запивать жареное мясо напитками с большим содержанием сахара и молочными коктейлями.

Реклама

Диетолог отметила, что лучше всего сочетать шашлык с употреблением достаточного количества зелени и овощей.