03 марта 2023, 11:00
Диетолог Дюваль рассказала, как выбрать вкусные финики
Финики содержат большое количество витаминов и в рационе способны заменить свежие фрукты. О правилах при выборе этого сухофрукта рассказала врач-диетолог, нутрициолог Анжелика Дюваль в эфире радиостанции Sputnik.
По словам специалиста, лучше всего выбирать финики темного цвета — это укажет на то, что их собрали уже зрелыми.
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Также сухофрукты должны быть именно высушены, а не вымочены. Если финики липкие и покрыты маслянистым слоем, то от покупки такого продукта нужно отказаться.
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