Интересное 07 августа 2023, 14:55 Диетолог Дюваль посоветовала обращать внимание на запах при выборе чая

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При выборе чая важно обращать внимание на срок его годности, упаковку и запах, рассказала диетолог Анжелика Дюваль. Об этом сообщил NEWS.ru.

По словам специалиста, чай должен быть упакован в фольгу. Таким образом он сохраняет свежесть и аромат. Также в упаковке не должно быть мусора. Его наличие говорит о том, что чай невысокого качества.

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«После покупки следует высыпать заварку и тщательно осмотреть. Если есть чайный лом — палочки, порошкообразные взвеси, — то это некачественная заварка», — пояснила Дюваль.

Не следует покупать чай, который долго хранился в магазине, так как заварка могла покрыться плесенью за этот срок.